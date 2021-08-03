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Олімпіада 2020 в Токіо

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Яка освіта допомогла Беленюку вийти у фінал Олімпіади: Жан все пояснив

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 серпня, 14:27
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Український борець Жан Беленюк пояснив, які висновки зробив після чемпіонату Європи, розповів про суперника по фіналу і сусіда по кімнаті
Жан Беленюк у дії
Жан Беленюк у дії / Фото: Reuters

Сьогодні у півфіналі Жан Беленюк переміг хорвата Івана Гуклека. Борця, який міг і не потрапити на Ігри. Напередодні олімпійської кваліфікації у Івана померла 11-річна сестра. Він відмовлявся їхати на змагання, але умовив батько. Тоді Іван пообіцяв, що віддасть всі сили, щоб виграти у Токіо нагороду. Гуклек завтра побореться за "бронзу". Беленюк – за "золото".

"Олімпіада – це неймовірна відповідальність. Божевільне психологічне навантаження, особливо якщо ти в ранзі фаворита і всі чекають від тебе медалі. Багато хто не спить ночами, моделэ сутички в голові.

Добре, що я закінчував кафедру спортивної психології. Вона як раз стала мені в нагоді в такі моменти, допомагає налаштовуватися на кожну сутичку", – каже Жан.

У першому поєдинку на Іграх Беленюк обіграв чинного чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, якому якраз поступився на Євро.

"Чемпіонат Європи – це була підготовка до Олімпіади. І дякувати Богу, що він вказав мені на ті вразливі місця, які у мене були".

У фіналі Жан буде боротися з угорцем Віктором Лорінцем.

"Ми з ним зустрічалися раз десять і я ні разу не програв. Сподіваюся, так буде і завтра".

До речі, ще одним фіналістом Ігор-2020 став українець Парвіз Насібов.

"Я дуже раз за Насібова. Він трудяга. Хочу, щоб удача йому посміхнулася. Ми живемо в одній кімнаті і сподіваюся ця синергія завтра дасть хороший результат" , – сказав Беленюк.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сегодня":

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8
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