Беленюк – у фіналі Олімпіади! "Срібло" у нього вже в кишені

У півфіналі олімпійського турніру Жан Беленюк здолав Івана Гуклека з Хорватії. Завтра українського спортсмена-депутата чекає поєдинок за "золото" Ігор

Жан Беленюк / Фото: Reuters

Нагадаємо, свій виступ в категорії до 87 кг в греко-римській боротьбі Беленюк почав з того, що в 1/8 фіналу переміг чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі з рахунком 3:1.

Жан Беленюк у дії / Фото: Reuters

У чвертьфіналі Жану протистояв алжирець Башир Сід Азара. У сутичці рахунок був рівний, але українець провів останню активну дію і завдяки цьому переміг.

Жан Беленюк / Фото: Instagram

У півфіналі ж Беленюк впевнено здолав хорвата Івана Гуклека з рахунком 7:1.

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Тепер у фіналі, який відбудеться в середу, Жан битиметься з угорцем Віктором Лорінцем. До "золота" Беленюку залишилася одна переможна сутичка.

Зазначимо, що раніше до фіналу Олімпіади вийшов український борець Парвіз Насібов. Це означає – як мінімум "срібло" Ігор у Парвіза вже в кишені.

В 1/2 фіналу категорії до 67 кг Насібов на останніх секундах вирвав перемогу у Ахмеда Ель-Саєда з Єгипту. У фіналі, який відбудеться завтра, суперником Парвіза буде іранець Мохаммад Реза Гераї.

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