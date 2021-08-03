Какое образование помогло Беленюку выйти в финал Олимпиады: Жан все объяснил

Украинский борец Жан Беленюк объяснил, какие выводы сделал после чемпионата Европы, рассказал о сопернике по финалу и соседе по комнате

Жан Беленюк в действии / Фото: Reuters

Сегодня в полуфинале Жан Беленюк победил хорвата Ивана Гуклека. Борца, который мог и не попасть на Игры. Накануне олимпийской квалификации у Ивана умерла 11-летняя сестра. Он отказывался ехать на соревнования, но уговорил отец. Тогда Иван пообещал, что отдаст все силы, чтобы выиграть у Токио награду. Гуклек завтра поборется за "бронзу". Беленюк – за "золото".

"Олимпиада – это невероятная ответственность. Сумасшедшая психологическая нагрузка, особенно если ты в ранге фаворита и все ждут от тебя медали. Многие не спят ночами, моделируют схватки в голове.

Хорошо, что я заканчивал кафедру спортивной психологии. Она как раз мне пригодилась в такие моменты, помогает настраиваться на каждую схватку", – говорит Жан.

В первом поединке на Играх Беленюк обыграл действующего чемпиона Европы Зураба Датунашвили, которому как раз уступил на Евро.

"Чемпионат Европы – это была подготовка к Олимпиаде. И спасибо Богу, что он указал мне на те уязвимые места, которые у меня были".

В финале Жан будет бороться с венгром Виктором Лоринцем.

"Мы с ним встречались раз десять и я ни разу не проиграл. Надеюсь, так будет и завтра".

Кстати, еще одним финалистом Игр-2020 стал украинец Парвиз Насибов.

"Я очень раз за Насибова. Он пахарь. Хочу, чтобы удача ему улыбнулась. Мы живем в одной комнате и надеюсь эта синергия завтра даст хороший результат", – сказал Беленюк.

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