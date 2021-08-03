"Произошло то, что написано Богом": украинский борец совершил чудо на Олимпиаде

Парвиз Насибов прокомментировал выход в финал Олимпийских игр и заявил, что судьи были против Украины в полуфинальной схватке

Парвиз победил в полуфинале египтянина / Фото: REUTERS

Украинский борец Парвиз Насибов эффектно вышел в финал Олимпийских игр. Уступая 0:5, он на последних секундах вырвал победу у египтянина Мохаммеда Ибрагима Эль-Саеда.

"Произошло то, что написано Богом. Какой бы счет ни был. Как бы судьи не были против Украины, произошло то, что написано Всевышним. Пускай сто судей будет против нас, мы свое возьмем", – признался нам после выхода в финал Насибов.

"Ощущения нереальные. Произошло то, к чему я шел всю жизнь. Для меня это как сон. Я буду представлять Украину в финале Олимпийских игр! Я молод, я горю! Я забуду все, что сделал сегодня, и завтра попытаюсь это повторить".

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