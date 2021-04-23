Гімном Росії на Олімпіадах буде класична музика українця

Російських спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо в 2021 році і в Пекіні в 2022 році будуть нагороджувати золотими медалями під музику Петра Чайковського

Міжнародний олімпійський комітет затвердив гімн для спортсменів РФ, які будуть підніматися на найвищу сходинку п'єдесталу на Іграх-2020. Як відомо, раніше суд заборонив Росії використовувати пісню "Катюша" в якості гімну. Місяць тому Росія знайшла новий варіант гімну для Олімпіади.

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Фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Ілліча Чайковського – композитора-класика ХІХ століття – функціонери схвалили, про що повідомляється на сайті МОК.

До слова, Чайковський – родом із українського роду козаків із прізвищем Чайка. В юності майбутній композитор навчався в Києво-Могилянській академії та поміняв своє прізвище. Його музику росіяни вже "випробували" на чемпіонатах світу з фігурного катання в Японії і ковзанярського спорту в Швеції.

Нагадаємо, російським делегаціям не дозволяють з'являтися на міжнародних змаганнях в формі з національною символікою через масове застосування допінгу. Також у РФ забрали право на проведення масштабних змагань.

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Дивіться сюжет про стан Національного антидопінгового центру:

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