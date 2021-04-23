Русский
$ 28,06
33,81
  1. Спорт
  2. Спортивні турніри
  3. Олімпійські ігри Токіо 2020

Гімном Росії на Олімпіадах буде класична музика українця

23 квітня, 11:34

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Російських спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо в 2021 році і в Пекіні в 2022 році будуть нагороджувати золотими медалями під музику Петра Чайковського

Міжнародний олімпійський комітет затвердив гімн для спортсменів РФ, які будуть підніматися на найвищу сходинку п'єдесталу на Іграх-2020. Як відомо, раніше суд заборонив Росії використовувати пісню "Катюша" в якості гімну. Місяць тому Росія знайшла новий варіант гімну для Олімпіади.

Реклама

Фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Ілліча Чайковського – композитора-класика ХІХ століття – функціонери схвалили, про що повідомляється на сайті МОК.

До слова, Чайковський – родом із українського роду козаків із прізвищем Чайка. В юності майбутній композитор навчався в Києво-Могилянській академії та поміняв своє прізвище. Його музику росіяни вже "випробували" на чемпіонатах світу з фігурного катання в Японії і ковзанярського спорту в Швеції.

Нагадаємо, російським делегаціям не дозволяють з'являтися на міжнародних змаганнях в формі з національною символікою через масове застосування допінгу. Також у РФ забрали право на проведення масштабних змагань.

В тренді
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико

Читайте також: Чим відгукнеться Росії покарання за махінації з допінгом – без Олімпіад і ЧС-2022.

Реклама

Дивіться сюжет про стан Національного антидопінгового центру:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія музика гімн Токіо чайковський МОК Олімпіада-2020
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія намагається всіх обдурити: ЗМІ обурені формою РФ для Олімпіади-2020
Росія намагається всіх обдурити: ЗМІ обурені формою РФ для Олімпіади-2020Олімпіада-2020
З настроєм дівчат складніше, ніж зі штангою: героїні Москви повернулися до України
З настроєм дівчат складніше, ніж зі штангою: героїні Москви повернулися до УкраїниІнші
Неймовірний прогноз для України: В Токіо завоюємо на 10 медалей більше, ніж в Ріо
Неймовірний прогноз для України: В Токіо завоюємо на 10 медалей більше, ніж в РіоОлімпіада-2020
Кожен день тест на коронавірус! Японія посилює вимоги до олімпійців
Кожен день тест на коронавірус! Японія посилює вимоги до олімпійцівІнші
Треба! Українським олімпійцям почали колоти китайську вакцину
Треба! Українським олімпійцям почали колоти китайську вакцинуІнші
Японія пустить українців: останній шанс стрибунів зачепитися за Олімпіаду-2020
Японія пустить українців: останній шанс стрибунів зачепитися за Олімпіаду-2020Олімпіада-2020

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти