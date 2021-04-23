Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Турниры
  3. Олимпийские игры Токио 2020

Гимном России на Олимпиадах будет классическая музыка украинца

23 апреля, 11:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году будут награждать золотыми медалями под музыку Петра Чайковского

Международный олимпийский комитет утвердил гимн для спортсменов РФ, которые будут подниматься на наивысшую ступеньку пьедестала на Играх-2020. Как известно, ранее суд запретил России использовать песню "Катюша" в качестве гимна. Месяц назад Россия нашла новый вариант гимна для Олимпиады.

Реклама

Фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского – композитора-классика ХІХ века – функционеры одобрили, о чем сообщается на сайте МОК.

К слову, Чайковский – родом из украинского рода козаков с фамилией Чайка. В юности будущий композитор учился в Киево-Могилянской академии и поменял свою фамилию. Его музыку россияне уже "опробовали" на чемпионатах мира по фигурному катанию в Японии и конькобежному спорту в Швеции.

Напомним, российским делегациям не разрешают появляться на международных соревнованиях в форме с национальной символикой из-за массового применения допинга. Также у РФ забрали право на проведение масштабных соревнований.

В тренде
Украинский футбол должен быть против Суперлиги руками и ногами: чем грозит нам бунт элиты

Читайте также: Чем аукнется России наказание за махинации с допингом – без Олимпиад и ЧМ-2022.

Реклама

Смотрите сюжет о состоянии Национального антидопингового центра:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия музыка гимн Токио чайковский МОК Олимпиада-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия пытается всех одурачить: СМИ возмущены формой РФ для Олимпиады-2020
Россия пытается всех одурачить: СМИ возмущены формой РФ для Олимпиады-2020Олимпиада-2020
С настроением девушек сложнее, чем со штангой: героини Москвы вернулись в Украину
С настроением девушек сложнее, чем со штангой: героини Москвы вернулись в УкраинуДругие
Невероятный прогноз для Украины: В Токио завоюем на 10 медалей больше, чем в Рио
Невероятный прогноз для Украины: В Токио завоюем на 10 медалей больше, чем в РиоОлимпиада-2020
Каждый день тест на коронавирус! Япония ужесточает требования к олимпийцам
Каждый день тест на коронавирус! Япония ужесточает требования к олимпийцамДругие
Надо! Украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину
Надо! Украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцинуДругие
Япония пустит украинцев: последний шанс прыгунов зацепиться за Олимпиаду-2020
Япония пустит украинцев: последний шанс прыгунов зацепиться за Олимпиаду-2020Олимпиада-2020

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять