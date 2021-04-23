Гимном России на Олимпиадах будет классическая музыка украинца

Российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году будут награждать золотыми медалями под музыку Петра Чайковского

Международный олимпийский комитет утвердил гимн для спортсменов РФ, которые будут подниматься на наивысшую ступеньку пьедестала на Играх-2020. Как известно, ранее суд запретил России использовать песню "Катюша" в качестве гимна. Месяц назад Россия нашла новый вариант гимна для Олимпиады.

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Фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского – композитора-классика ХІХ века – функционеры одобрили, о чем сообщается на сайте МОК.

К слову, Чайковский – родом из украинского рода козаков с фамилией Чайка. В юности будущий композитор учился в Киево-Могилянской академии и поменял свою фамилию. Его музыку россияне уже "опробовали" на чемпионатах мира по фигурному катанию в Японии и конькобежному спорту в Швеции.

Напомним, российским делегациям не разрешают появляться на международных соревнованиях в форме с национальной символикой из-за массового применения допинга. Также у РФ забрали право на проведение масштабных соревнований.

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Смотрите сюжет о состоянии Национального антидопингового центра:

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