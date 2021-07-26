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Олімпіада 2020 в Токіо

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Гімнастки відмовилися показувати ноги: протест на Олімпіаді збірної Німеччини

Олена Павлова Олена Павлова
26 липня, 13:56
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У кваліфікації змагань зі спортивної гімнастики на Олімпіади-2020 німецькі спортсменки в знак протесту виступали в комбінезонах замість купальників
Німецькі гімнастки на Олімпіаді в Токіо
Німецькі гімнастки на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters

Таке рішення гімнасток збірної Німеччини направлено проти сексуалізації жінок в спорті в цілому і в гімнастиці – зокрема. Раніше без Верняєва українські гімнасти пробилася до фіналу Олімпіади.

Протягом багатьох років гімнастки виступали в купальниках з оголеними ногами і вирізом. Однак у неділю в кваліфікації німецька команда в складі Елізабет Зайц, Кім Буї, Сари Восс і Пауліни Шефер замість купальників вийшла в комбінезонах до щиколоток.


Фото Reuters

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"Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною, незалежно від того, у що одягнені гімнастки. Найголовніше, щоб вони відчували себе комфортно", – цитує DW Зайц, яка пояснила ініціативу атлеток під девізом "Це мій вибір"

Гімнастка з Німеччини Елізабет Зайц
Гімнастка з Німеччини Елізабет Зайц / Фото: Reuters

Це не перший подібний виступ спортсменок з Німеччини. Німецька команда вперше одягла комбінезони на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в квітні 2020 року.

Гімнастки наполягають, що вони самі мають право обирати, в чому виступати на змаганнях і тренуватися. І хоча спеціальні комбінезони дозволені з 2009 року, досі їх одягали лише мусульманки з релігійних причин.

Раніше чемпіон Європи протестував антисекс-ліжко на Олімпіаді в Токіо.

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