Це моя остання Олімпіада! Гімнастка йде заради сина, якого ледве врятувала від смерті

Олімпійська чемпіонка-1992 у командних змаганнях гімнасток Оксана Чусовітіна оголосила, що Ігри в Токіо, восьмі за ліком, стануть для неї останніми

Олімпіада в Токіо - восьма для Чусовітіної / Фото: Instagram

У це складно повірити, але 46-річна Оксана Чусовітіна з Узбекистану, яку називають Бабусею спортивної гімнастики, все-таки вирішила завершити олімпійську кар'єру після закінчення Ігор в Токіо. Для неї вони будуть восьмими – рекорд в історії гімнастики – і останніми!

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"Я чудово почуваюся тут. Але це точно мої останні Ігри, – наводить слова олімпійської чемпіонки Барселони-1992, триразової чемпіонки світу Оксани Чусовітіної Чемпіонат. – Раніше я ніколи не казала: це моя остання Олімпіада. Але цього разу це дійсно так"

"Чому я так вирішила? Я хочу проводити більше часу з сином. Два роки тому він переїхав до Італії. Цього року вступив до університету, і я хочу бути поруч з ним", – пояснила Оксана, яка на церемонії відкриття Ігор в Токіо 23 липня понесе прапор Узбекистану

Оксана Чусовітіна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, в 2002-му Оксана Чусовітіна перебралася з Узбекистану до Німеччини. Причиною був страшний діагноз її малолітнього сина, лейкемія. Лікування потрібно було починати негайно, інакше лікарі давали Алішеру всього місяць. Усвідомлюючи рівень медицини у себе на батьківщині, Оксана відвезла хлопчика в німецьку клініку.

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Вартість лікування була для спортсменки непідйомною – 120 тисяч доларів. Проте боси спортивного клубу Кельна, за який раніше виступала гімнастка, стали гарантами її кредиту. Також самій спортсменці надали німецьке громадянство і медичну страховку, що полегшувало лікування.

Німецьке телебачення зняло ролик про хлопчика, і благодійні фонди відгукнулися на заклик про допомогу.

Під німецьким прапором у своєму коронному опорному стрибку Чусовітіна здобула "срібло" Олімпіади в Пекіні-2008, дві медалі чемпіонатів світу і навіть стала найкращою в Європі. Однак у Німеччині Оксана не залишилася і в 2013 році вирішила повернутися на батьківщину.

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