Гимнастки отказались показывать ноги: протест на Олимпиаде сборной Германии

В квалификации соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 немецкие спортсменки в знак протеста выступали в комбинезонах вместо купальников

Немецкие гимнастки на Олимпиаде в Токио / Фото: Reuters

Такое решение гимнасток сборной Германии направлено против сексуализации женщин в спорте в целом и в гимнастике – в частности. Ранее без Верняева украинские гимнасты пробилась в финал Олимпиады.

На протяжении многих лет гимнастки выступали в купальниках с оголенными ногами и с вырезом. Однако в воскресенье в квалификации немецкая команда в составе Элизабет Зайц, Ким Буи, Сары Восс и Паулины Шефер вместо купальников вышла в комбинезонах до щиколоток.



Фото Reuters

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"Мы хотим показать, что гимнастика является прекрасной, независимо от того, во что одеты гимнастки. Самое главное, чтобы они чувствовали себя комфортно", – цитирует DW Зайц, которая пояснила инициативу атлеток под девизом "Это мой выбор"

Гимнастка из Германии Элизабет Зайц / Фото: Reuters

Это не первое подобное выступление спортсменок из Германии. Немецкая команда впервые надела комбинезоны на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в апреле 2020 года.

Гимнастки настаивают, что они сами вправе выбирать, в чем выступать на соревнованиях и тренироваться. И хотя специальные комбинезоны разрешены с 2009 года, до сих пор их одевали только мусульманки по религиозным причинам.

Ранее чемпион Европы протестировал антисекс-кровать на Олимпиаде в Токио.