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Это моя последняя Олимпиада! Гимнастка уходит ради сына, которого еле спасла от смерти

Олег Люлька Олег Люлька
22 июля, 16:09
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Олимпийская чемпионка-1992 в командных соревнованиях гимнастов Оксана Чусовитина объявила, что Игры в Токио, восьмые по счету, станут для нее последними
Олимпиада в Токио - восьмая для Чусовитиной
Олимпиада в Токио - восьмая для Чусовитиной / Фото: Instagram

В это сложно поверить, но 46-летняя Оксана Чусовитина из Узбекистана, которую называют Бабушкой спортивной гимнастики, все-таки решила завершить олимпийскую карьеру по окончании Игр в Токио. Для нее они будут восьмыми – рекорд в истории гимнастики – и последними!

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"Я хорошо себя чувствую здесь. Но это точно мои последние Игры, – приводит слова олимпийской чемпионки Барселоны-1992, трехкратной чемпионки мира Оксаны Чусовитиной Чемпионат. – Ранее я никогда не говорила: это моя последняя Олимпиада. Но в этот раз это действительно так"

"Почему я так решила? Я хочу проводить больше времени с сыном. Два года назад он переехал в Италию. В этом году он поступил в университет, и я хочу быть рядом с ним", – объяснила Оксана, которая на церемонии открытия Игр в Токио 23 июля понесет флаг Узбекистана

Оксана Чусовитина
Оксана Чусовитина / Фото: Getty Images

Напомним, в 2002-м Оксана Чусовитина перебралась из Узбекистана в Германию. Причиной был страшный диагноз ее малолетнего сына, лейкемия. Лечение нужно было начинать немедленно, иначе доктора давали Алишеру всего месяц. Осознавая уровень медицины у себя на родине, Оксана отвезла мальчика в немецкую клинику.

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Стоимость лечения была для спортсменки неподъемной – 120 тысяч долларов. Однако боссы спортивного клуба Кельна, за который ранее выступала гимнастка, стали гарантами ее кредита. Также самой спортсменке предоставили немецкое гражданство и медицинскую страховку, что облегчало лечение.

Немецкое телевидение сняло ролик про мальчика, и благотворительные фонды тут же откликнулись на призыв о помощи.

Под немецким флагом в своем коронном опорном прыжке Чусовитина завоевала "серебро" Олимпиады в Пекине-2008, две медали чемпионатов мира и даже стала лучшей в Европе. Однако в Германии Оксана не осталась и в 2013 году решила вернуться на родину.

Вот что Чусовитина творит в 46!

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