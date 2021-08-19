Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Відставка Віталія Кличка 🍎 Яблучний Спас 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Героїня Олімпіади відреагувала на шокуючу смерть свого тренера

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 серпня, 17:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
62-річний тренер жіночої збірної США з фехтування на рапірах Ентоні Ліч розбився на мотоциклі після повернення з Токіо. Його підопічна Лі Кіфер опублікувала зворушливий пост
Лі Кіфер і її тренер Ентоні Ліч
Лі Кіфер і її тренер Ентоні Ліч / Фото: Reuters

Радість американської рапіристки Лі Кіфер, яка виборола золото в індивідуальній першості на Олімпійських іграх у Токіо, швидко змінилася горем. 27-річна спортсменка втратила свого наставника Ентоні Ліча, який на смерть розбився на мотоциклі під час поїздки по пересіченій місцевості.

"Це було неймовірний час, і ви занадто скромні, щоб визнати, яку велику роль зіграли в моєму успіху, – написала Лі Кіфер в Instagram після шокуючої смерті тренера. – У майбутньому я продовжу, за нашою традицією, їсти бутерброди з гострою куркою. Постараюся не ставитися до себе надто серйозно в пам'ять про вас. Вже сумую"

Реклама

Ентоні Ліч бул включений в Зал слави фехтування США в 2013 році
Ентоні Ліч бул включений в Зал слави фехтування США в 2013 році

Нагадаємо, наставнику спортсменки Ентоні Лічу було 62 роки. Він тренував жіночу збірну США з фехтування на рапірі на п'яти Олімпіадах, включаючи Ігри в Токіо, де його підопічна Лі Кіфер здобула перше в історії США золото в цьому виді програми. У фіналі американка здолала Інну Дериглазову з ОКР.

Реклама

Раніше ми писали про ще одну трагедію. Тренер в'єтнамських плавців Хуанг Гохуей, повернувшись з Олімпіади, наклав на себе руки: тіло фахівця знайшли в готелі, де він був на карантині.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
4
9:2
10
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
4
3:10
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Дивись на:
Субота, 21 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Неділя, 22 серпня
17:00
Дивись на:
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти