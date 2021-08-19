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Героиня Олимпиады отреагировала на шокирующую смерть своего тренера

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
19 августа, 17:11
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62-летний тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич разбился на мотоцикле по возвращении из Токио. Его подопечная Ли Кифер опубликовала трогательный пост
Ли Кифер и ее тренер Энтони Лич
Ли Кифер и ее тренер Энтони Лич / Фото: Reuters

Радость американской рапиристки Ли Кифер, которая добыла золото в индивидуальном первенстве на Олимпийских играх в Токио, быстро сменилась горем. 27-летняя спортсменка потеряла своего наставника Энтони Лича, насмерть разбившегося на мотоцикле во время поездки по пересеченной местности.

"Это было невероятное время, и вы слишком скромны, чтобы признать, насколько большую роль сыграли в моем успехе, – написала Ли Кифер в Instagram после шокирующей смерти тренера. – В будущем я продолжу, по нашей традиции, есть бутерброды с острой курицей. Постараюсь не относиться к себе слишком серьезно в память о вас. Уже скучаю"

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Энтони Лич был включен в Зал славы фехтования США в 2013 году
Энтони Лич был включен в Зал славы фехтования США в 2013 году

Напомним, наставнику спортсменки Энтони Личу было 62 года. Он тренировал женскую сборную США по фехтованию на рапире на пяти Олимпиадах, включая Игры в Токио, где его подопечная Ли Кифер завоевала первое в истории США золото в этом виде программы. В финале американка одолела Инну Дериглазову из ОКР.

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Ранее мы писали о еще одной трагедии. Тренер вьетнамских пловцов Хуанг Гохуэй, вернувшись с Олимпиады, покончил с собой: тело специалиста нашли в отеле, где он был на карантине.

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