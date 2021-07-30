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Олімпіада 2020 в Токіо

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Ще одна надія на медаль: український дебютант Олімпійських ігор вийшов до півфіналу в плаванні

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
30 липня, 17:00
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Владислав Бухов виграв кваліфікаційний заплив на дистанції 50 м і потрапив до півфіналу Олімпіади-2020
Владислав Бухов
Владислав Бухов / Фото: Getty Images

Українець Владислав Бухов успішно стартував у відбіркових змаганнях з плавання на 50 метрів вільним стилем. Владислав з особистим рекордом переміг у кваліфікаційному запливі, показавши час – 21,73.

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У підсумковому заліку він посів п'яте місце, при цьому випередивши чемпіона світу-2016 на цій дистанції Джессі Путца і бронзового призера Олімпіади-2012 Брента Гейден. тепер український плавець виступить у півфіналі, який пройде в суботу, 31 липня. Для того, щоб потрапити в фінал, Владиславу необхідно потрапити до вісімки кращих.

19-річний український спортсмен вперше бере участь в Олімпійських іграх. У 2019 році, на юніорському рівні, він ставав чемпіоном світу на дистанції 50 м вільним стилем. Крім того, наш юний олімпієць двічі вигравав "бронзу" на чемпіонатах Європи.

В тренді

Нагадаємо, що Бухов є володарем юніорського рекорду світу і Європи на дистанції 50 метрів батерфляєм – 23.14.

    Раніше Михайло Романчук посів третє місце на Олімпіаді-2020 у Токіо на дистанції 800 метрів вільним стилем.

    Всі наші медалісти Ігор:

    • Дар'я Білодід (дзюдо) – бронза
    • Ігор Рейзлін (фехтування) – бронза
    • Костевич / Омельчук (стрільба) – бронза
    • Михайло Романчук (плавання) – бронза

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    14
    10
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    9
    2
    11
    22
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    6
    9
    9
    24
    7
    flag Південна Корея Південна КореяKR
    5
    4
    6
    15
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    flag Нідерланди НідерландиNL
    3
    7
    5
    15
    9
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    3
    5
    5
    13
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