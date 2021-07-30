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Це лякає! Українець Романчук показав найкращий час у відбірковому запливі на 1500 метрів

Олег Люлька Олег Люлька
30 липня, 15:27
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Найкращий час у нашого плавця був і в кваліфікації на 800-метрівці – а потім у фіналі він став всього лише бронзовим. Але цього разу Романчук обіцяє "золото"
Михайло Романчук
Михайло Романчук / Фото: Reuters

Український плавець Михайло Романчук виграв кваліфікацію на дистанції 1500 метрів вільним стилем з результатом 14.45,99. І тут не знаєш – радіти чи хвилюватися.

Раніше до фіналу на 800-метрівці Романчук взагалі потрапив з олімпійським рекордом у відборі – а потім в самому вже медальному запливі ледь узяв "бронзу", нарікаючи, що виплеснув всього себе в кваліфікації.

Чи не повторює нині Романчук ту ж помилку?

Дізнаємося в неділю, 1 серпня, о 4:44 ранку за Києвом, коли у плавців у Токіо відбудеться фінал на 1500 метрів.

"Сподіваюся, така помилка, як на 800 метрів, не повториться, – сказав в ефірі UA:Перший Романчук. – Постараюся реалізувати себе на сто відсотків"

Напередодні Романчук пообіцяв, що до "бронзи" спробує додати "золото".

Відзначимо, що з шостим часом до фіналу на 1500 метрів потрапив ще один українець – Сергій Фролов. Тож в одному запливі в неділю можемо отримати відразу дві медалі.

1500 м, вільний стиль, чоловіки. Кваліфікація

  • 1. Михайло Романчук (Україна) – 14.45,99
  • 2. Фоберт Фінке (США) – 14.47,20
  • 3. Флоріан Велброк (Німеччина) – 14.48,53
  • 4. Грегоріо Пальтріньері (Італія) – 14.49,17
  • 5. Даніель Джервіс (Велика Британія)- 14.50,22
  • 6. Сергій Фролов (Україна) – 14.51,83
  • 7. Фелікс Аубек (Австрія) – 14.51,88
  • 8. Кирило Мартиничев (ОКР) – 14.52,66

Михайло Романчук та Марина Бех
Михайло Романчук та Марина Бех / Фото: НОК України

Усі українські медалісти Ігор

  • Дар'я Білодід (дзюдо) – бронза;
  • Ігор Рейзлін (фехтування) – бронза;
  • Костевич / Омельчук (стрільба) – бронза;
  • Михайло Романчук (плавання) – бронза.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
18
9
11
38
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
5
13
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
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