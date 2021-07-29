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Олімпіада 2020 в Токіо

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Знову бронза! Четверту медаль України на Олімпіаді завоював Романчук: від нього чекали на золото

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 липня, 05:08
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Наш плавець у фінальному запливі показав час на секунду гірше, ніж в кваліфікації. І пролетів повз "золото"
Михайло Романчук посів третє місце на Олімпіаді-2020 на Токіо на дистанції 800 метрів вільним стилем
Михайло Романчук посів третє місце на Олімпіаді-2020 на Токіо на дистанції 800 метрів вільним стилем / Фото: Reuters

Після олімпійського рекорду в кваліфікації (7:41.28) на дистанції 800 метрів вільним стилем від Михайла Романчука чекали на "золото".

Але в фіналі наш плавець виступив гірше і показав третій результат (7:42.33). Той випадок, коли можна засмутитися "бронзі" Олімпійських ігор.

Найкращий результат сьогодні показав американець Роберт Фінке (7:41.87). Якби Романчук повторив свій кваліфікаційний результат у фіналі, він став би олімпійським чемпіоном. Другий рядок посів італієць Грегоріо Пальтріньєрі.

Ще один українець Сергій Фролов став шостим (7:45.11).

Фінальний заплив на 800 метрів вільним стилем. Олімпіада-2020 на Токіо
Фінальний заплив на 800 метрів вільним стилем. Олімпіада-2020 на Токіо / Фото: Reuters

Олімпіади-2020. Павану. 800 метрів вольним стилем, фінал:

В тренді
  1. Роберт Фінке (США) – 7:41.87
  2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) – 7:42.11
  3. Михайло Романчук (Україна) – 7:42.33
  4. Флоріан Велльброк (Німеччина) – 7:42.68
  5. Джек Маклафлін (Австралія) – 7:45.00
  6. Сергій Фролов (Україна) – 7:45.11
  7. Фелікс Аубек (Австрія) – 7:49.14
  8. Гільєрме Коста (Бразилія) – 7:53.31

"Бронза" Михайла Романчука стала вже четвертою нагородою цього ґатунку для України на Олімпіаді в Токіо.

Михайло Романчук. Фінал на дистанції 800 метрів вільним стилем
Михайло Романчук. Фінал на дистанції 800 метрів вільним стилем / Фото: Reuters

Всі наші медалісти Ігор:

  • Дар'я Білодід (дзюдо) – бронза
  • Ігор Рейзлін (фехтування) – бронза
  • Костевич / Омельчук (стрільба) – бронза
  • Михайло Романчук (плавання) – бронза

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на "Сьогодні":

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
13
12
10
35
2
flag Китай КитайCN
13
6
9
28
3
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
4
flag ОКР ОКРROC
7
11
7
25
5
flag Австралія АвстраліяAU
7
2
9
18
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
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11
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