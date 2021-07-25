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Олімпіада 2020 в Токіо

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Дівчина дня на Олімпіаді-2020: озброєна стрілами Анастасія Павлова

Олена Павлова Олена Павлова
25 липня, 08:02
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Українська лучниця Анастасія Павлова побореться відразу за кілька нагород в Японії, а також є претенденткою на звання Міс Україна на Іграх в Токіо!
Анастасія Павлова приїхала за медаллю у стрільбі з лука
Анастасія Павлова приїхала за медаллю у стрільбі з лука / Фото: Instagram

І тато, і мама Анастасії є тренерами зі стрільби з лука. Тому довго вибирати, чим займатися дівчині не довелося. Хоча не можна сказати, що в луці Павлова з пелюшок. Із п'яти років дівчина займалася... гімнастикою.

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Але потім у дев'ять років батьки забрали Павлову на стрільбу, і бажання чинити опір такому рішенню у неї не було. "Мені все подобалося. Не пам'ятаю такого, щоб мені не хотілося стріляти. Я ходила щодня на ті тренування", – розповідала якось Анастасія.

Анастасія є чемпіонкою Європи зі стрільби з лука у команді і призером Європейських ігор-2015. Ту бронзвую медаль, вирвану у команди Росії, Павлова й досі вважає найдорожчою.

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В тренді

У свої 26 років Павлова вже встигла виступити на Олімпіаді у 2016 році, де поступилися у 1/16 фіналу. Також у Анастасії є медаль з чемпіонату світу в приміщенні. І в Токіо їй би дуже хотілося поповнити свою колекцію.

Раніше ми давали розклад Олімпіади-2020 на 25 липня.

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