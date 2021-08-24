Що насправді означає назва Паралімпійські ігри

Сьогодні в Токіо стартує Паралімпіада-2020. Це змагання для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями, але мало хто знає, чому вони називаються "Паралімпійськими іграми"

Паралімпійські Ігри у Токіо стартують 24 серпня / Фото: REUTERS

Спортивні заходи, призначені для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями, є вже понад 100 років, а перші Паралімпійські ігри пройшли в Римі в 1960 році.

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З тих пір Паралімпійські ігри проводяться кожні чотири роки. Однак Міжнародний паралімпійський комітет був заснований тільки в вересні 1989 року.

Далеко не всі знають значення назви "Паралімпійські ігри". При цьому, деякі припускають, що "пара" могло бути утворене від слова "паралізований".

"Слово" паралімпійський "походить від грецького прийменника "para" (поруч або разом) і слова "олімпійський". Його сенс у тому, що Паралімпійські ігри – це ігри, паралельні Олімпійським іграм, і показує, як ці два рухи є пліч-о-пліч", – пояснює значення слова офіційний сайт Паралімпійських ігор.

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Хоча варто відзначити, що спочатку "para" було пов'язане з терміном "paraplegia" (параліч обох нижніх кінцівок), так як в змаганнях брали участь люди з травмами хребта.

Але з початком участі в Іграх спортсменів з іншими фізичними обмеження значення назви "Паралімпіада" було переосмислено.

До слова, ще в 1948 році лікар Людвіг Гуттман організував перші змагання для спортсменів-інвалідів, які проходили під назвою Сток-Мандевильські ігри і за часом проведення збігалися з Олімпійськими іграми в Лондоні.