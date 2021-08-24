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Что на самом деле означает название Паралимпийские игры

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 августа, 12:46
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Сегодня в Токио стартует Паралимпиада-2020. Это соревнование для спортсменов с ограниченными физическими возможностями, но мало кто знают, почему они называются "Паралимпийскими играми"
Паралимпийские игры в Токио стартуют 24 августа
Паралимпийские игры в Токио стартуют 24 августа / Фото: REUTERS

Спортивные мероприятия, предназначенные для спортсменов с ограниченными физическими возможностями, существуют уже более 100 лет, а первые Паралимпийские игры прошли в Риме в 1960 году.

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С тех пор Паралимпийские игры проводятся каждые четыре года. Однако Международный паралимпийский комитет был основан только в сентябре 1989 года.

Далеко не все знают значение названия "Паралимпийские игры". При этом, некоторые предполагают, что "пара" могло быть образовано от слова "парализованный".

"Слово "паралимпийский" происходит от греческого предлога "para" (рядом или вместе) и слова "олимпийский".

Его смысл в том, что Паралимпийские игры – это игры, параллельные Олимпийским играм, и показывает, как эти два движения существуют бок о бок", – объясняет значение слова официальный сайт Паралимпийских игр.

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Хотя стоит отметить, что изначально "para" было связано с термином "paraplegia" (паралич обеих нижних конечностей), так как в соревнованиях принимали участие люди с травмами позвоночника.

Но с началом участия в Играх спортсменов с другими физическими ограничения значение названия "Паралимпиада" было переосмыслено.

К слову, еще в 1948 году врач Людвиг Гуттман организовал первые соревнования для спортсменов-инвалидов, которые проходили под названием Сток-Мандевильские игры и по времени проведения совпадали с Олимпийскими играми в Лондоне.

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