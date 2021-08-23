Паралімпіада-2020: коли пройде, де дивитися, що чекати від України

Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 серпня по 5 вересня, на них будуть розіграні 540 комплектів нагород в 22 видах спорту. Україну представлять 143 атлети

Україна розпочинає новий похід за медалями Паралімпійських ігор

Не встигли ми ще перевести дух після Олімпійських ігор, як знову потрібно готуватися до безсонних ночей. У Токіо починаються Паралімпійські ігри.

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Змагання, де українські атлети традиційно претендують на потрапляння в топ-5 медального заліку.

Коли пройде Паралімпіада

Церемонія відкриття Паралімпійських ігор відбудеться 24 серпня, коли Україна відзначатиме День незалежності. Перші нагороди розіграють 25 серпня. Останні – 5 вересня. Тоді і відбудеться церемонія закриття Ігор.

Хто бере участь

У Токіо-2020 приїдуть 163 команди. 4537 атлетів. Вони розіграють 540 комплектів нагород в 22 видах спорту.

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Україна в Токіо

Нашу країну на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени у 15 видах спорту . Це – бадмінтон, веслування академічне, велоспорт, голбол, дзюдо, легка атлетика, настільний теніс, пауерліфтінг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування.

Наша гордість

Збірна України завжди дуже успішно виступала на Паралімпійських іграх. Апогеєм стало Ріо-2016 – 117 медалей (41 золото) і третє загальнокомандне місце.

Ріо-де-Жанейро-2016

3. Україна – 41, 37, 39 (117)

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Лондон-2012

4. Україна – 32, 24, 28 (84)

Пекін-2008

4. Україна – 24, 18, 32 (74)

Афіни-2004

6. Україна – 24, 12,19 (55)

Сідней-2000

35. Україна – 3, 20, 14 (37)

Атланта-1996

44. Україна – 1, 4, 2 (7)

Де дивитися Паралімпіаду

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Багато прямих ефірів плюс студії з Паралімпійських ігор будуть в ефірі UA:Перший. Початок більшості трансляцій – о 6:00.