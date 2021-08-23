Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Паралімпіада Медалі Відео Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Паралімпіада-2020: коли пройде, де дивитися, що чекати від України

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
23 серпня, 18:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 серпня по 5 вересня, на них будуть розіграні 540 комплектів нагород в 22 видах спорту. Україну представлять 143 атлети
Україна розпочинає новий похід за медалями Паралімпійських ігор
Україна розпочинає новий похід за медалями Паралімпійських ігор

Не встигли ми ще перевести дух після Олімпійських ігор, як знову потрібно готуватися до безсонних ночей. У Токіо починаються Паралімпійські ігри.

Реклама

Змагання, де українські атлети традиційно претендують на потрапляння в топ-5 медального заліку.

Коли пройде Паралімпіада

Церемонія відкриття Паралімпійських ігор відбудеться 24 серпня, коли Україна відзначатиме День незалежності. Перші нагороди розіграють 25 серпня. Останні – 5 вересня. Тоді і відбудеться церемонія закриття Ігор.

Хто бере участь

У Токіо-2020 приїдуть 163 команди. 4537 атлетів. Вони розіграють 540 комплектів нагород в 22 видах спорту.

Реклама

Україна в Токіо

Нашу країну на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени у 15 видах спорту . Це – бадмінтон, веслування академічне, велоспорт, голбол, дзюдо, легка атлетика, настільний теніс, пауерліфтінг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування.

Наша гордість

Збірна України завжди дуже успішно виступала на Паралімпійських іграх. Апогеєм стало Ріо-2016 – 117 медалей (41 золото) і третє загальнокомандне місце.

Ріо-де-Жанейро-2016

  • 3. Україна – 41, 37, 39 (117)
Реклама

Лондон-2012

  • 4. Україна – 32, 24, 28 (84)

Пекін-2008

  • 4. Україна – 24, 18, 32 (74)

Афіни-2004

  • 6. Україна – 24, 12,19 (55)

Сідней-2000

  • 35. Україна – 3, 20, 14 (37)

Атланта-1996

  • 44. Україна – 1, 4, 2 (7)

Де дивитися Паралімпіаду

Реклама

Багато прямих ефірів плюс студії з Паралімпійських ігор будуть в ефірі UA:Перший. Початок більшості трансляцій – о 6:00.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Чорноморець
5
5:14
3
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
5
8:12
1
16
Інгулець
4
3:10
1
Показати бiльше
Неділя, 22 серпня
3:4
Відео Про матч
0:1
Відео Про матч
4:0
Відео Про матч
Понеділок, 23 серпня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Дивись на:
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти