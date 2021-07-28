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Олімпіада 2020 в Токіо

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Без Верняєва ніяк! Українські гімнасти не потрапили до ТОП-10 в індивідуальному багатоборстві

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
28 липня, 17:47
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Ілля Ковтун та Петро Пахнюк зайняли 11-те і 19-те місця відповідно. Олімпійським чемпіоном став 19-річний японець Дайкі Гашимото
Виступ Петра Пахнюка на Олімпіаді
Виступ Петра Пахнюка на Олімпіаді / Фото: Reuters

Українські гімнасти не потрапили до ТОП-10 в індивідуальному багатоборстві на Олімпійських іграх в Токіо.

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У фіналі Україну представляли Ілля Ковтун та Петро Пахнюк, які зайняли 11-те і 19-те місця відповідно. Ілля набрав 83.797 бала, у Петра – 81.265.

Ілля Ковтун зайняв 11-те місце в багатоборстві
Ілля Ковтун зайняв 11-те місце в багатоборстві / Фото: Reuters

Олімпійським чемпіоном став 19-річний японець Дайкі Гашимото, срібну медаль виграв китаєць Сяо Жотен, а бронзова нагорода у представника команди ОКР Микити Нагорного.

Новоспечений олімпійський чемпіон Дайкі Гашимото
Новоспечений олімпійський чемпіон Дайкі Гашимото / Фото: Reuters

Додамо, що Пахнюк 3 серпня ще виступить у фіналі на брусах. Сьогодні він виступив на цьому снаряді невдало, припустившись помилки. А для Ковтуна Олімпіада закінчилася.

В тренді

Нагадаємо, срібний призер Олімпійських ігор-2016 в багатоборстві Олег Верняєв не виступає в Токіо через позитивний допінг-тест на мельдоній.

Раніше чемпіон Європи Ігор Радівілов не потрапив до фіналу Олімпіади в своєму коронному опорному стрибку, допустивши під час приземлення серйозну помилку.

Ігор Радівілов
Ігор Радівілов / Фото: Reuters

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
2
flag Китай КитайCN
12
6
9
27
3
flag США СШАUS
11
11
9
31
4
flag ОКР ОКРROC
7
10
6
23
5
flag Австралія АвстраліяAU
6
1
9
16
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
2
5
10
9
flag Франція ФранціяFR
3
2
3
8
10
flag Нідерланди НідерландиNL
2
6
3
11
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