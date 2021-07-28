Підвела точність: український "Робін Гуд" програв перший матч на Олімпіаді-2020

Український лучник Олексій Гунбін зачохлив лук після першого ж поєдинку на Олімпіаді-2020. Українець на рівних боровся з суперником, але у вирішальний момент вистелив невдало

Олексій Гунбін програв на старті Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

В 1/32 фіналу жереб звів Гунбіна з представником Індії Тарундіпом Раї. Стрільцям знадобилися всі п'ять сетів, щоб визначити переможця.

Українець вийшов вперед після другого сету, але потім дозволив супернику спочатку зрівняти рахунок, а потім і вирвати перемогу.

У вирішальний момент в четвертому сеті Гунбін вистрілив в сімку, а потім в заключному сеті відзначився двома пострілами в вісімку, коли його суперник вибивав десятки.

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