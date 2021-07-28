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Олимпиада 2020 в Токио

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Без Верняева никак! Украинские гимнасты не попали в ТОП-10 в индивидуальном многоборье

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
28 июля, 17:47
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Илья Ковтун и Петр Пахнюк заняли 11-е и 19-е места соответственно. Олимпийским чемпионом стал 19-летний японец Дайки Хашимото
Выступление Петра Пахнюка на Олимпиаде
Выступление Петра Пахнюка на Олимпиаде / Фото: Reuters

Украинские гимнасты не попали в ТОП-10 в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

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В финале Украину представляли Илья Ковтун и Петр Пахнюк, которые заняли 11-е и 19-е места соответственно. Илья набрал 83.797 балла, у Петра – 81.265.

Илья Ковтун занял 11-е место в многоборье
Илья Ковтун занял 11-е место в многоборье / Фото: Reuters

Олимпийским чемпионом стал 19-летний японец Дайки Хашимото, серебряную медаль выиграл китаец Сяо Жотен, а бронзовая награда у представителя команды ОКР Никиты Нагорного.

Новоиспеченный олимпийский чемпион Даики Хашимото
Новоиспеченный олимпийский чемпион Даики Хашимото / Фото: Reuters

Добавим, что Пахнюк 3 августа еще выступит в финале на брусьях. Сегодня он выступил на этом снаряде неудачно, допустив ошибку. А для Ковтуна Олимпиада закончилась.

В тренде

Напомним, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в многоборье Олег Верняев не выступает в Токио из-за положительного допинг-теста на мельдоний.

Ранее чемпион Европы Игорь Радивилов не попал в финал Олимпиады в своем коронном опорном прыжке, допустив во время приземления серьезную ошибку.

Игорь Радивилов
Игорь Радивилов / Фото: Reuters

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.

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Бронза
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1
flag Япония ЯпонияJP
13
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22
2
flag Китай КитайCN
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flag США СШАUS
11
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9
31
4
flag ОКР ОКРROC
7
10
6
23
5
flag Австралия АвстралияAU
6
1
9
16
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
5
6
5
16
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
4
2
5
11
8
flag Германия ГерманияDE
3
2
5
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9
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2
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