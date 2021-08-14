Бабуся зробила тату на честь перемоги онука на Олімпіаді-2020

Іспанець Альберто Хінес Лопес став першим в історії чемпіоном Олімпійських ігор зі скелелазіння, бабуся спортсмена оригінально відзначила успіх свого онука

Тату на честь олімпійського чемпіона / Фото: Instagram

Першим в історії олімпійським чемпіоном зі скелелазіння став 18-річний іспанець Альберто Хінес Лопес. По поверненню додому хлопець розповів, що його бабуся на радощах від перемоги онука зробила татуювання з олімпійськими кільцями.

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Лопес з 10 років займається скелелазінням. У 2016 році, після оголошення про те, що скелелазіння включено в програму Олімпійських ігор в Токіо, він переїхав з Касереса в Барселону, щоб тренуватися заради потрапляння на найпрестижніші змагання.

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Він посів друге місце на Кубку світу з лазіння на трудність в загальному заліку 2019 року і виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи 2019 року по скелелазінню.

Насилу пройшов кваліфікацію в Токіо-2020 і сенсаційно став чемпіоном.