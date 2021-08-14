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Олімпіада 2020 в Токіо

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Бабуся зробила тату на честь перемоги онука на Олімпіаді-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
14 серпня, 18:47
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Іспанець Альберто Хінес Лопес став першим в історії чемпіоном Олімпійських ігор зі скелелазіння, бабуся спортсмена оригінально відзначила успіх свого онука
Тату на честь олімпійського чемпіона
Тату на честь олімпійського чемпіона / Фото: Instagram

Першим в історії олімпійським чемпіоном зі скелелазіння став 18-річний іспанець Альберто Хінес Лопес. По поверненню додому хлопець розповів, що його бабуся на радощах від перемоги онука зробила татуювання з олімпійськими кільцями.

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Лопес з 10 років займається скелелазінням. У 2016 році, після оголошення про те, що скелелазіння включено в програму Олімпійських ігор в Токіо, він переїхав з Касереса в Барселону, щоб тренуватися заради потрапляння на найпрестижніші змагання.

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Він посів друге місце на Кубку світу з лазіння на трудність в загальному заліку 2019 року і виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи 2019 року по скелелазінню.

Насилу пройшов кваліфікацію в Токіо-2020 і сенсаційно став чемпіоном.

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І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
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Дніпро-1
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6
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6
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Субота, 28 серпня
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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