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Бабушка сделала тату в честь победы внука на Олимпиаде-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
14 августа, 18:47
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Испанец Альберто Хинес Лопес стал первым в истории чемпионом Олимпийских игр в скалолазании, бабушка спортсмена оригинально отметила успех своего внука
Тату в честь олимпийского чемпиона
Тату в честь олимпийского чемпиона / Фото: Instagram

Первым в истории олимпийским чемпионом по скалолазанию стал 18-летний испанец Альберто Хинес Лопес. По возвращению домой парень рассказал, что его бабушка на радостях от победы внука сделала татуировку с олимпийскими кольцами.

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Лопес с 10 лет занимается скалолазанием. В 2016 году, после объявления о том, что скалолазание включено в программу Олимпийских игр в Токио, он переехал из Касереса в Барселону, чтобы тренироваться ради попадания на самые престижные соревнования.

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Он занял второе место на Кубке мира по лазанию на трудность в общем зачете 2019 года и выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы 2019 года по скалолазанию.

С трудом прошел квалификацию в Токио-2020 и сенсационно стал чемпионом.

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Медальный зачет Токио-2020
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Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
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Италия Италия
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