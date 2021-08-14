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Из-за смерти! Конный спорт грозят убрать из Олимпиады

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
14 августа, 17:55
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Правозащитная организация People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за этичное обращение с животными) призвала МОК исключить конный спорт из программы Игр
Конный спорт на Играх-2020 в Токио
Конный спорт на Играх-2020 в Токио / Фото: Reuters

PETA обратила внимание на ряд инцидентов во время Олимпиады в Токио. В частности, одну из лошадей усыпили из-за травмы, полученной на соревнованиях. Также во время Игр была дисквалифицирована тренер немецкой сборной по пятиборью Ким Райзнер – за грубое обращение с другим животным.

"Олимпийские игры должны показывать соревнования между людьми, а не способность пугать и травмировать лошадей, которые не хотят участвовать в соревнованиях, но выполняют работу порой ценой своей жизни"

"Так же, как Игры эволюционировали и стали включать в себя современные виды спорта – такие как скейтбординг, PETA призывает МОК оставить в учебниках истории оскорбительные соревнования по конному спорту", – заявила президент организации "Люди за этичное обращение с животными" Ингрид Ньюкирк

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Отметим, что соревнования по конному спорту на летних Олимпиадах впервые появились в Париже-1900 и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр, кроме Сент-Луиса-1904 и Лондона-1908.

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Напомним, что на недавних Играх в Токио 14-летняя лошадь Jet Set 22-летнего швейцарского жокея Робина Годеля получила травму при прохождении барьера в лесополосе в рамках командного троеборья.

Ей оказали экстренную ветеринарную помощь на трассе, животное в специальной машине скорой помощи перевезли в клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.

С согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь.

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32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
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