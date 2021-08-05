Сьогодні без "золота": Анжеліка Терлюга програла у фіналі Олімпіади в Токіо

Болгарка дуже активно розпочала поєдинок і вийшла вперед. Українка намагалася відігратися, але двічі нарвалася на удари суперниці, що дозволило Горановій ще більше відірватися в рахунку – 1:5.
Раніше на турнірі Анжеліка здолала Радвіл Саєд з Єгипту і японку Міхо Міяхару, а також звела внічию сутички проти Молдіри Жангбирбай з Казахстану і Беттіни Планк з Австрії, а в півфіналі вирвала героїчну перемогу у Вень Цзи-Юнь з Тайваню.
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.