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Олимпиада 2020 в Токио

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Сегодня без "золота": Анжелика Терлюга проиграла в финале Олимпиады в Токио

Александр Трикиша Александр Трикиша
5 августа, 15:15
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Украинская каратистка Анжелика Терлюга не смогла завоевать золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 55 кг. В финале Олимпиады-2020 украинка уступила Ивет Горановой из Болгарии
Анжелика Терлюга в финале Олимпиады-2020
Анжелика Терлюга в финале Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Болгарка очень активно начала поединок и вышла вперед. Украинка пыталась отыграться, но дважды нарвалась на удары соперницы, что позволило Горановой еще больше оторваться в счете – 1:5.

Ранее на турнире Анжелика одолела Радву Сайед из Египта и японку Михо Мияхару, а также свела вничью схватки против Молдир Жангбырбай из Казахстана и Беттины Планк из Австрии, а в полуфинале вырвала героическую победу у Вэнь Цзы-Юнь из Тайваня.

В тренде

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
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34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
34
27
90
3
flag Япония ЯпонияJP
22
10
14
46
4
flag Австралия АвстралияAU
17
5
18
40
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
17
51
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Италия ИталияIT
7
10
18
35
9
flag Франция ФранцияFR
7
10
9
26
10
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7
9
10
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