Сегодня без "золота": Анжелика Терлюга проиграла в финале Олимпиады в Токио

Украинская каратистка Анжелика Терлюга не смогла завоевать золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 55 кг. В финале Олимпиады-2020 украинка уступила Ивет Горановой из Болгарии

Анжелика Терлюга в финале Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Болгарка очень активно начала поединок и вышла вперед. Украинка пыталась отыграться, но дважды нарвалась на удары соперницы, что позволило Горановой еще больше оторваться в счете – 1:5.

Ранее на турнире Анжелика одолела Радву Сайед из Египта и японку Михо Мияхару, а также свела вничью схватки против Молдир Жангбырбай из Казахстана и Беттины Планк из Австрии, а в полуфинале вырвала героическую победу у Вэнь Цзы-Юнь из Тайваня.

В тренде Терлюга в драматической схватке завоевала путевку в финал Олимпиады-2020

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