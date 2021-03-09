Знаменитий тенісист ледь не загинув в страшній аварії. З'явилося відео

Знаменитий аргентинський тенісист Давид Налбандян дивом вижив в результаті серйозної аварії на ралі. Машина гонщика перекинулася на повній швидкості.

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Закінчивши тенісну кар'єру в 2013 році, Налбандян захопився автогонками. Він виступає в змаганнях з ралі. Під час останньої гонки близько Буенос-Айреса Налбандян втратив контроль над своєю машиною, яка кілька разів перекинулася.

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У тенісі Давид Налбандян домігся значних успіхів. Він посідав третє місце в рейтингу АТР, був переможцем Підсумкового турніру АТР (2005), доходив до фіналу Вімблдону-2002. На корті заробив більше 11 млн призових.

Раніше ми писали, що 18-річний штурман загинув в результаті аваріїпід час тренування напередодні Кубка Купера в Іспанії. Пілот не впорався з керуванням, вилетів з траси і врізався в покришки. В ролі пілота виступав батько загиблого. Він залишився живий, але отримав серйозні травми.

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