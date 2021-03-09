Русский
$ 27,71
33,08
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Знаменитий тенісист ледь не загинув в страшній аварії. З'явилося відео

9 березня, 10:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Давид Налбандян брав участь у змаганнях з ралі

Знаменитий аргентинський тенісист Давид Налбандян дивом вижив в результаті серйозної аварії на ралі. Машина гонщика перекинулася на повній швидкості.

Реклама

Закінчивши тенісну кар'єру в 2013 році, Налбандян захопився автогонками. Він виступає в змаганнях з ралі. Під час останньої гонки близько Буенос-Айреса Налбандян втратив контроль над своєю машиною, яка кілька разів перекинулася.

Читайте також: Машина зробила сальто і впала у відбійник: страшна аварія на Формулі-Е

Реклама

У тенісі Давид Налбандян домігся значних успіхів. Він посідав третє місце в рейтингу АТР, був переможцем Підсумкового турніру АТР (2005), доходив до фіналу Вімблдону-2002. На корті заробив більше 11 млн призових.

Раніше ми писали, що 18-річний штурман загинув в результаті аваріїпід час тренування напередодні Кубка Купера в Іспанії. Пілот не впорався з керуванням, вилетів з траси і врізався в покришки. В ролі пілота виступав батько загиблого. Він залишився живий, але отримав серйозні травми.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ралі тенісист Давид Налбандян

Джерело: Террикон

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тенісистка-мільйонерка поскаржилася на скромні заробітки на корті
Тенісистка-мільйонерка поскаржилася на скромні заробітки на кортіТеніс
Бюст словацької тенісистки зацінили. Тепер похизувалася ніжками
Бюст словацької тенісистки зацінили. Тепер похизувалася ніжкамиТеніс
Найпопулярніші дівчата українського спорту. Рейтинг
Найпопулярніші дівчата українського спорту. РейтингІнші
Світоліна після розриву з Монфісом з оглушливим тріском провалилася в Досі
Світоліна після розриву з Монфісом з оглушливим тріском провалилася в ДосіТеніс
Елітна тенісистка впала в ступор через нову соцмережу
Елітна тенісистка впала в ступор через нову соцмережуТеніс
Світоліна після фіаско в Катарі написала про злість і полетіла в Дубай
Світоліна після фіаско в Катарі написала про злість і полетіла в ДубайТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти