Машина зробила сальто і вдарилась у відбійник: страшна аварія на Формулі-Е

У Саудівській Аравії проходить чемпіонат Формули-Е. Напередодні стало відомо про ракетний удар. Метою повстанців був наслідний принц Мухаммед бін Салман, який відвідав гонки

Та й сама гонка ледь не закінчилася летальним результатом. Пілот команди Mahindra Racing Алекс Лінн вів боротьбу з Мітчем Евансом з Jaguar Racing. Після контакту машина Лінна пролетіла всю пряму і влетіла в огорожу.

Гонка була зупинена, а пілот був відправлений до лікарні. У госпіталі Алексу зробили комп'ютерну томографія. За її результатами медики не знайшли у гонщика пошкоджень.

We are thankful that Alex Lynn is well after this accident. Testament to the medical staff, marshals and the @FIA who keep our sport safe. to Mitch Evans who abandoned his race to run to Alexs aid. #ABBFormulaE #DiriyahEPrix @alexlynnracing @mitchevans_ pic.twitter.com/hp7FTNYR8w