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Машина зробила сальто і вдарилась у відбійник: страшна аварія на Формулі-Е

28 лютого, 23:47

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Гонщик Алекс Лінн не постраждав

У Саудівській Аравії проходить чемпіонат Формули-Е. Напередодні стало відомо про ракетний удар. Метою повстанців був наслідний принц Мухаммед бін Салман, який відвідав гонки

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Та й сама гонка ледь не закінчилася летальним результатом. Пілот команди Mahindra Racing Алекс Лінн вів боротьбу з Мітчем Евансом з Jaguar Racing. Після контакту машина Лінна пролетіла всю пряму і влетіла в огорожу.

Гонка була зупинена, а пілот був відправлений до лікарні. У госпіталі Алексу зробили комп'ютерну томографія. За її результатами медики не знайшли у гонщика пошкоджень.

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Раніше ми писали, що 18-річний штурман загинув в результаті аварії під час тренування напередодні Кубка Купера в Іспанії. Пілот не впорався з керуванням, вилетів з траси і врізався в покришки. В ролі пілота виступав батько загиблого. Він залишився живий, але отримав серйозні травми.

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аварія Формула-Е
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