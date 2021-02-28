Машина зробила сальто і вдарилась у відбійник: страшна аварія на Формулі-Е

У Саудівській Аравії проходить чемпіонат Формули-Е. Напередодні стало відомо про ракетний удар. Метою повстанців був наслідний принц Мухаммед бін Салман, який відвідав гонки

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Та й сама гонка ледь не закінчилася летальним результатом. Пілот команди Mahindra Racing Алекс Лінн вів боротьбу з Мітчем Евансом з Jaguar Racing. Після контакту машина Лінна пролетіла всю пряму і влетіла в огорожу.

Гонка була зупинена, а пілот був відправлений до лікарні. У госпіталі Алексу зробили комп'ютерну томографія. За її результатами медики не знайшли у гонщика пошкоджень.

We are thankful that Alex Lynn is well after this accident. Testament to the medical staff, marshals and the @FIA who keep our sport safe. to Mitch Evans who abandoned his race to run to Alexs aid. #ABBFormulaE #DiriyahEPrix @alexlynnracing @mitchevans_ pic.twitter.com/hp7FTNYR8w - ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 28, 2021

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Раніше ми писали, що 18-річний штурман загинув в результаті аварії під час тренування напередодні Кубка Купера в Іспанії. Пілот не впорався з керуванням, вилетів з траси і врізався в покришки. В ролі пілота виступав батько загиблого. Він залишився живий, але отримав серйозні травми.

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