Помітила, що ремонтують балкон, – Світоліна висловилася про матч у збірній України

Найкраща українська тенісистка рада можливості виступити в збірній, готується до сезону на грунті і турніру в Штутгарті і думає про Олімпійські ігри

У п'ятницю та суботу збірна України з тенісу обіграла команду Японії в Кубку Біллі Джин Кінг. Два очки в скарбничку "синьо-жовтих" принесла наша прима Еліна Світоліна. П'ята ракетка планети щиро пораділа, що змогла зіграти за збірну і поділилася деякими планами на майбутнє.

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Цікаво, що під час ігор поруч з кортом проводили ремонт, і тенісистів кілька відволікали звуки перфоратора та інших інструментів. Світоліна згадала і про це в інтерв'ю sport.ua. Виділимо ключові моменти.

Про підказках капітана команди Михайла Філіми:

"Він намагався налаштувати мене на свою гру, витягувати з ситуацій, де я не дуже добре діяла. Миша – відмінний капітан, завжди підтримує й намагається правильно направити".

Про готовність до турніру в Штутгарті:

"Я не думаю про втому. Вважаю, що ігри за збірну підуть мені в плюс. В Штутгарті будуть важкі матчі, але я впевнена, що зробила правильний вибір, приїхавши сюди. Загалом я відіграла досить добре. Рада, що відкрила грунтовий сезон тут".

Про звуки "болгарки" та перфоратора:

"Я майже не чула сторонніх звуків. Один раз тільки помітила, що там ремонтували балкон. Я на таке взагалі не звертаю увагу".

Про підказки батька з трибуни:

"Це він більше сам з собою розмовляє. Він дуже часто так робить і на інших турнірах, але дуже тихо, навіть на відстані метра можна не почути".

Про Олімпійські ігри в Токіо:

"У парі ми думали зіграти з Даяною [відстороненою Ястремською]. Правда, це поки на рівні розмов. А в міксті ми хочемо виступити з Сергієм Стаховським".

Також Світоліна потролила себе за матч у збірній України.

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Дивіться, як Еліна й Анна Різатдінова позували для анонса телешоу:

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