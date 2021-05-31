Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Оце так дають! Ще одна зірка тенісу впала перед українкою на Ролан Гаррос

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
31 травня, 22:15
Копіювати лінк
18-річна киянка Марта Костюк сенсаційно перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу на старті Відкритого чемпіонату Франції і приєдналася до Калініної

Українські тенісистки продовжують приємно дивувати успіхами на другому в цьому році турнірі серії "Великого шолома". Учора Ангеліна Калініна вибила німкеню Ангелік Кербер, а сьогодні гучну перемогу здобула Марта Костюк. Киянка, яка займає 81-ше місце в світовому рейтингу, переконливо обіграла зіркову іспанку Гарбіньє Мугурусу в двох сетах.

Костюк розпочала зустріч із подвійної помилки, але потім зібралася і зовні легко взяла першу партію – 6:1. Після цього колишня перша ракетка планети (нині №13) пішла на медичний тайм-аут, й згодом боротьба загострилася. Однак Марта зуміла відігратися з рахунку 1:3 і довести справу до тріумфу – 6:4.

Нагадаємо, в головній сітці Ролан Гаррос виступають п'ятеро українок. Костюк і Калініна пройшли перше коло, Катерина Козлова програла австралійці Айлі Томлянович. У вівторок свої перші зустрічі основного турніру на грунтових кортах Парижа проведуть Еліна Світоліна та Катарина Завацька.

За вихід до другого кола спортсменам у Франції платять 84 тисячі євро, за перше – 60 тисяч.

Напередодні Світоліна стартувала на "Гарросі" з вульгарного відео.

Дивіться, як Марта підкріплювалася під час турніру в Австралії:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти