Оце так дають! Ще одна зірка тенісу впала перед українкою на Ролан Гаррос

18-річна киянка Марта Костюк сенсаційно перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу на старті Відкритого чемпіонату Франції і приєдналася до Калініної

Українські тенісистки продовжують приємно дивувати успіхами на другому в цьому році турнірі серії "Великого шолома". Учора Ангеліна Калініна вибила німкеню Ангелік Кербер, а сьогодні гучну перемогу здобула Марта Костюк. Киянка, яка займає 81-ше місце в світовому рейтингу, переконливо обіграла зіркову іспанку Гарбіньє Мугурусу в двох сетах.

Костюк розпочала зустріч із подвійної помилки, але потім зібралася і зовні легко взяла першу партію – 6:1. Після цього колишня перша ракетка планети (нині №13) пішла на медичний тайм-аут, й згодом боротьба загострилася. Однак Марта зуміла відігратися з рахунку 1:3 і довести справу до тріумфу – 6:4.

Нагадаємо, в головній сітці Ролан Гаррос виступають п'ятеро українок. Костюк і Калініна пройшли перше коло, Катерина Козлова програла австралійці Айлі Томлянович. У вівторок свої перші зустрічі основного турніру на грунтових кортах Парижа проведуть Еліна Світоліна та Катарина Завацька.

За вихід до другого кола спортсменам у Франції платять 84 тисячі євро, за перше – 60 тисяч.

Напередодні Світоліна стартувала на "Гарросі" з вульгарного відео.

Дивіться, як Марта підкріплювалася під час турніру в Австралії: