Чи не занадто вульгарно? Світоліна стартувала на "Гарросі" з лайливого відео

"It's game time, bitches!" – заявила перед стартовою грою на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу перша ракетка України. Такого з її вуст ми ще не чули

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Перша ракетка українського тенісу Еліна Світоліна може бути і вульгарною. Про це свідчить ролик, який 26-річна одеситка виклала у себе в Instagram перед стартом на "Ролан Гаррос".

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На відео Світоліна в одну мить перетворюється із замученої життям дівчини, якій "треба було кілька тижнів, щоб прийти до тями", на тенісистку-хижачку, готову рвати і метати. "Настав час гри, сучки", – каже Еліна.

Відзначимо, що в стартовому матчі Відкритого чемпіонату Франції Світоліну чекає зустріч з ноунеймом – співвітчизницею французького нареченого Еліни Гаеля Монфіса – Осеан Бабель. Перед поєдинком з топ-українкою Осеан посідає всього лише 1052-й рядок у рейтингу WTA.

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Нагадаємо, незадовго до старту "Ролан Гаррос" коханому Світоліної дісталося від Федерера. Жартома, Роджер почав обстрілювати Гаеля м'ячами, але одним з ударів влучив Монфісу в пах! "З такими фокусами Еліна може залишитися без дітей", – злякалися фанати.

Еліна Світоліна перетворила Гаеля Монфіса на мішень