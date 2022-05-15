На знак підтримки українців. Перша ракетка світу розповіла про синьо-жовту стрічку

Спортсменка активно підтримує Україну та на знак солідарності не знімає синьо-жовту стрічку на знаменитій кепці.
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Під час турніру в Римі журналісти розпитали найкращу тенісистку світу, чому вона продовжує з нею виступати.
"Я знаю, що на початку війни, коли, скажімо так, весь ажіотаж був трохи гучнішим, то багато гравців виступали зі стрічками. Потім я зрозуміла, що деякі їх зняли, що досить дивно для мене, тому що війна все ще триває, люди досі страждають.
Я її носитиму, поки ситуація не стане кращою. Я таке не розумію. Тобто я розумію, як працюють медіа, що спочатку ажіотаж більший, потім він знижується. Сподіваюся, у будь-якому разі, що гравці будуть показувати більше підтримки.
З моєю сім'єю у Польщі все гаразд. Звичайно, Польща відчуває ефект від війни трохи більше, ніж інші країни. Я не можу пережити цей досвід на собі, тому що я подорожую Європою, я була в США досить довго, коли війна почалася. Я знаю, що там тяжко. Я знаю що польський народ підтримує українців.
Я також маю намір показати свою підтримку і запустити одну ініціативу, яка, я сподіваюся, зможе щось змінити. Це моя ціль. Я знаю, що давно вже про це говорила, але зараз можу оголосити офіційно. Однозначно я хочу показати свою підтримку українцям, як і вдома це робить кожен поляк", – цитує Свьонтек Великий теніс України.
Раніше ми повідомляли, що перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс чекають на дитину. У зіркової пари у жовтні очікується поповнення у сім'ї.