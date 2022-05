Гроза авторитетов. Юный испанец разгромил в финале третью ракетку мира

В воскресенье, 8 мая, состоялся финал турнира ATP 1000 в Мадриде, в котором сошлись 9-я ракетка мира Карлос Алькарас и 3-я ракетка Александр Зверев. На пути в финал юный Алькарас по очереди выбил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

Матч длился 64 минуты, в течение которых Зверев подал три эйса против одного у Алькараса. При этом, испанец не совершал двойных ошибок, тогда как у немца их было пять.

Также Алькарас реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов.

Completely. In. Command @alcarazcarlos03 can do no wrong at #MMOPEN. pic.twitter.com/5oqqnmoAIy