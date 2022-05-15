Еліна Світоліна вагітна. Перша ракетка України повідомила стать дитини

Українська тенісистка Еліна Світоліна чекає на первістка. Цією новиною спортсменка поділилася зі своїми підписниками у соціальній мережі

У зіркової пари очікується поповнення у сім'ї / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша ракетка України Еліна Світоліна порадувала всіх любителів спорту важливою новиною зі особистого життя. Українка та її чоловік Гаель Монфіс чекають на поповнення в сім'ї.

Про цю подію зіркова тенісистка повідомила у своєму Instagram.

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"З серцем, сповненим любові та щастя, ми раді оголосити про те, що ми чекаємо народження доньки у жовтні", – написала Світоліна.

Зазначимо, що останнім часом Еліна відмовилася від участі у тенісних турнірах та поставила кар'єру на паузу. Тепер ми знаємо чому.

Нагадаємо, що минулого року Еліна та Гаель зіграли весілля у липні у Женеві. Гостями урочистостей стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу та спорту.

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram