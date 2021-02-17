Русский
$ 27,83
33,77
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

В халатику нарозхрист Світоліна попрощалася з Австралією українським хітом

17 лютого, 09:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Наша найкраща тенісистка покинула турнір "Великого шолома" в Мельбурні

26-річна українка Еліна Світоліна полетіла з Австралії, де виступала на Відкритому чемпіонаті Австралії. П'ята ракетка планети могла б розраховувати на більше, але поки що ніяк не може наблизитися до перемоги на "Шоломі". Позавчора Світоліна програла Пегулі матч за вихід у чвертьфінал Australian Open.

Реклама

Затримуватися в Мельбурні наша прима не стала й попрощалася з турніром красивою чорно-білою фотографією на своїй сторінці в Instagram, подякувавши організаторам за ще одну незабутню подорож.

Цікаво, що в своїх "історіях" в соцмережах Еліна показала фото хмар за склом ілюмінатора з салону літака. При цьому дівчина супроводжувала кадр словами з пісні "У мене немає дому" популярного українського гурту "Один в каное".

Реклама

Мабуть, на ліричні роздуми її навели часті перельоти.

Ми писали, що Світоліна на карантині вчить українську мову. Схоже, що спортсменка взялася і за вивчення вітчизняної музики.

Згадаймо, як одеситка вигравала турнір в мексиканському Монтерреї:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

прощання теніс Еліна Світоліна Australian Open Один в каное
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні
Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоніТеніс
Найсексуальніша
Найсексуальніша "ракетка" світового тенісу, яку ви не побачите на Australian OpenТеніс
"Валентинка" із сідниць: дочка легенди російського спорту готова до Дня закоханихТеніс
Світоліна виграла три мільйони в Австралії
Світоліна виграла три мільйони в АвстраліїТеніс
Чим вона займалася в туалеті? Відому тенісистку оштрафували в Мельбурні
Чим вона займалася в туалеті? Відому тенісистку оштрафували в МельбурніТеніс
Світоліна знищує Путінцеву! Це хороший знак
Світоліна знищує Путінцеву! Це хороший знакТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти