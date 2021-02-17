В халатику нарозхрист Світоліна попрощалася з Австралією українським хітом

26-річна українка Еліна Світоліна полетіла з Австралії, де виступала на Відкритому чемпіонаті Австралії. П'ята ракетка планети могла б розраховувати на більше, але поки що ніяк не може наблизитися до перемоги на "Шоломі". Позавчора Світоліна програла Пегулі матч за вихід у чвертьфінал Australian Open.

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Затримуватися в Мельбурні наша прима не стала й попрощалася з турніром красивою чорно-білою фотографією на своїй сторінці в Instagram, подякувавши організаторам за ще одну незабутню подорож.

Цікаво, що в своїх "історіях" в соцмережах Еліна показала фото хмар за склом ілюмінатора з салону літака. При цьому дівчина супроводжувала кадр словами з пісні "У мене немає дому" популярного українського гурту "Один в каное".

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Мабуть, на ліричні роздуми її навели часті перельоти.

Ми писали, що Світоліна на карантині вчить українську мову. Схоже, що спортсменка взялася і за вивчення вітчизняної музики.

Згадаймо, як одеситка вигравала турнір в мексиканському Монтерреї:

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