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Ось і казочці кінець: Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал Australian Open

15 лютого, 08:34

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська тенісистка сенсаційно програла американці Джесіці Пегулі

Мрія Еліни Світоліної про перемогу на турнірі серії "Великого шолома" вкотре відкладається. Минулої ночі 26-річна одеситка доволі несподівано вилетіла з Відкритого чемпіонату Австралії на стадії 1/8 фіналу.

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Напередодні Світоліна і Монфіс на Валентина романтично показали в соцмережах свої почуття.

Кривдницею п'ятої ракетки планети стала її ровесниця з США Джессіка Пегула, що займає лише 61-ше місце в світовому рейтингу. Суперниці провели на майданчику майже дві години, успіх прийшов до уродженки Баффало в трьох сетах – 6:4, 3:6, 6:3. Важливим фактором у перемозі Джессіки стала гра біля сітки: вона виграла 21 м'яч, тоді як Еліна – лише п'ять. Всього ж Пегула взяла 91 очко, Світоліна – 87.

Примітно, що в січні цього року дівчата зустрічалися на турнірі в Абу-Дабі, і тоді українка впевнено взяла гору в двох партіях – 6:4, 6:3. Дивіться огляд матчу в Мельбурні.

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Наша прима залишає турнір, заробивши 247 тисяч доларів призових, тоді як американка отримає не менше 404 тисяч.

Учора українець виграв трофей в Італії, обігравши колишню першу ракетку світу. Ілля Марченко розібрався з самим Енді Марреєм.

Раніше Світоліна вигравала на турнірі в мексиканському Монтерреї:

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теніс Еліна Світоліна Australian Open
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