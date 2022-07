У чому вина загиблої дитини? Стаховський відповів усім "захисникам" Росії

Близько тисячі українських дітей постраждали внаслідок повномасштабної військової агресії Російської Федерації. З них 345 загинули та понад 644 поранені. Кожен день безглуздої війни збільшує кількість невинних жертв.

Але, незважаючи на такі жахливі втрати, перебувають захисники російських спортсменів, яким заборонили виступи на міжнародних турнірах. Серед таких ганебних організацій виявилася Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР), яка офіційно оголосила про те, що не нараховуватиме рейтингові очки за Вімблдон-2022.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський для таких твердолобих чиновників спробував зрозуміло пояснити, що відбувається в Україні з вини Російської Федерації. Стаховський запостив у Twitter фото 6-річної дівчинки, яка загинула після обстрілу військами РФ Очакова в Миколаївській області.

Next time when ATP player will say its unfair to ban rus & blr players I want them to look at this picture and answer if its fair to be murdered in your bed ? What was the guilt of a child? 6yro pic.twitter.com/vmhq9ZJtw5