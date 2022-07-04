У чому вина загиблої дитини? Стаховський відповів усім "захисникам" Росії

Сергій Стаховський опублікував фотографію загиблої під час обстрілу дівчинки, звернувшись до всіх прибічників російських спортсменів, які нарікають на незаслужений бан.

Сергій Стаховський показав спортивним чиновникам трагедію українського нарда / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько тисячі українських дітей постраждали внаслідок повномасштабної військової агресії Російської Федерації. З них 345 загинули та понад 644 поранені. Кожен день безглуздої війни збільшує кількість невинних жертв.

Але, незважаючи на такі жахливі втрати, перебувають захисники російських спортсменів, яким заборонили виступи на міжнародних турнірах. Серед таких ганебних організацій виявилася Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР), яка офіційно оголосила про те, що не нараховуватиме рейтингові очки за Вімблдон-2022.

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Колишній український тенісист Сергій Стаховський для таких твердолобих чиновників спробував зрозуміло пояснити, що відбувається в Україні з вини Російської Федерації. Стаховський запостив у Twitter фото 6-річної дівчинки, яка загинула після обстрілу військами РФ Очакова в Миколаївській області.

"Наступного разу, коли гравець ATP скаже, що "несправедливо банить гравців з Росії та Білорусі", я хочу, щоб вони подивилися на це фото і відповіли, чи справедливо бути вбитим у вашому ліжку? У чому була вина дитини? 6 років. ..", – написав Стаховський.

Next time when ATP player will say its unfair to ban rus & blr players I want them to look at this picture and answer if its fair to be murdered in your bed ? What was the guilt of a child? 6yro pic.twitter.com/vmhq9ZJtw5 - Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) July 4, 2022

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Очакова 28 червня загинули троє людей, в тому числі 6-річна дитина.