Ганебний день для тенісу! Українець розлючений ставленням до окупантів

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) офіційно оголосила про те, що не нараховуватиме рейтингові очки за Вімблдон-2022. Причина – британці відмовилися пускати на змагання тенісистів Росії та Білорусі, які не засуджують злочинні дії Кремля.
Ця новина розлютила одного з найкращих тенісистів в історії України Сергія Стаховського. До речі, він нещодавно зустрічався із президентом Естонії.
Сказати, що я розчарований було б применшенням. Ніколи не думав, що хтось може стояти на боці окупантів та вбивць.
Але, здається, навіть мої друзі-тенісисти співчують окупантам та колаборантам із Росії та Білорусі. Гравцям, які за 85 днів не змогли продемонструвати жодної чіткої заяви із засудженням вторгнення в Україну. Ганебний день для тенісу", – написав Стаховський у Twitter.
Players which in 85 days where no able to produce any clear message of condemnation of invasion inUkraine. Shameful day in tennis.2/2- Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) May 20, 2022