Ганебний день для тенісу! Українець розлючений ставленням до окупантів

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) офіційно оголосила про те, що не нараховуватиме рейтингові очки за Вімблдон-2022. Причина – британці відмовилися пускати на змагання тенісистів Росії та Білорусі, які не засуджують злочинні дії Кремля.

Ця новина розлютила одного з найкращих тенісистів в історії України Сергія Стаховського. До речі, він нещодавно зустрічався із президентом Естонії.

Players which in 85 days where no able to produce any clear message of condemnation of invasion inUkraine. Shameful day in tennis.2/2