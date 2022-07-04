В чем вина погибшего ребенка? Стаховский ответил всем "защитникам" России

Сергей Стаховский опубликовал фотографию погибшей во время обстрела девочки, обратившись ко всем сторонникам российских спортсменов, сетующих на незаслуженный бан

Сергей Стаховский показал спортивним чиновникам трагедию украинского нарда / Фото: Коллаж: Сегодня

Около тысячи украинских детей пострадали в результати полномасштабной военной агрессии Российской Федерации. Из них 345 погибли и более 644 ранены. Каждый день бессмысленной войны увеличивает число невинных жертв.

Но, несмотря на такие ужасающие потери, находятся защитники российских спортсменов, которым запретили выступления на международных турнирах. В числе таких позорных организаций оказалась Aссоциация теннисистов-профессионалов (АТР), официально объявившая о том, что не будет начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.

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Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский для таких твердолобых чиновников постарался доходчиво объяснить, что происходит в Украине по вине Российской Федерации. Стаховский запостил в Twitter фото 6-летней девочки, погибшей после обстрелов войсками РФ Очакова в Николаевской области.

"В следующий раз, когда игрок ATP скажет, что "несправедливо банить игроков из России и Беларуси", я хочу, чтобы они посмотрели на это фото и ответили, справедливо ли быть убитым в вашей постели? В чем была вина ребенка? 6 лет...", – написал Стаховский.

Next time when ATP player will say its unfair to ban rus & blr players I want them to look at this picture and answer if its fair to be murdered in your bed ? What was the guilt of a child? 6yro pic.twitter.com/vmhq9ZJtw5 — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) July 4, 2022

Напомним, в результате обстрела Очакова 28 июня погибли три человека, в том числе 6-летний ребенок.