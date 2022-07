В чем вина погибшего ребенка? Стаховский ответил всем "защитникам" России

Около тысячи украинских детей пострадали в результати полномасштабной военной агрессии Российской Федерации. Из них 345 погибли и более 644 ранены. Каждый день бессмысленной войны увеличивает число невинных жертв.

Но, несмотря на такие ужасающие потери, находятся защитники российских спортсменов, которым запретили выступления на международных турнирах. В числе таких позорных организаций оказалась Aссоциация теннисистов-профессионалов (АТР), официально объявившая о том, что не будет начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский для таких твердолобых чиновников постарался доходчиво объяснить, что происходит в Украине по вине Российской Федерации. Стаховский запостил в Twitter фото 6-летней девочки, погибшей после обстрелов войсками РФ Очакова в Николаевской области.

Next time when ATP player will say its unfair to ban rus & blr players I want them to look at this picture and answer if its fair to be murdered in your bed ? What was the guilt of a child? 6yro pic.twitter.com/vmhq9ZJtw5