Світоліній із Кличком не по дорозі: Еліна зробила заяву про своє майбутнє

На відміну від багатьох зірок українського спорту – Віталія Кличка, Жана Беленюка та інших, Еліна Світоліна не збирається йти в політику

Еліна Світоліна і Віталій Кличко / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша ракетка українського тенісу 27-річна Еліна Світоліна заявила, що політика для неї – темний ліс, і вона не пробуватиме сили у цій сфері.

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"Ні-ні, в політику не піду. По-перше, я не живу наразі в Україні. Я можу висловлювати свою думку про теніс. Але політика – це для мене трішки страшне слово. Я не знаю, що там відбувається. У політиці потрібно мати дуже багато років мудрості, щоб висловлювати свою думку і не заплутати ще більше людей, які це чутимуть", – сказала Світоліна в інтерв'ю gordonua.

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Зазначимо, що раніше у політиці побувало безліч зірок українського спорту. Зокрема, Олег Блохін був депутатом, а Андрій Шевченко – кандидатом у парламентарі.

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Кличко і Шевченко з Усиком у Лондоні / Фото: Instagram

Наразі мером Києва є боксер Віталій Кличко, а депутатом Ради – олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

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Нагадаємо, Світоліна – бронзова призерка Олімпіади-2020, яка за свою кар'єру виграла 18 турнірів WTA і заробила понад 21 мільйон доларів призових.