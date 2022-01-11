Свитолиной с Кличко не по пути: Элина сделала заявление о своем будущем

В отличие от многих звезд украинского спорта – Виталия Кличко, Жана Беленюка и других, Элина Свитолина не собирается идти в политику

Элина Свитолина и Виталий Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая ракетка украинского тенниса 27-летняя Элина Свитолина заявила, что политика для нее – темный лес, и она не будет пробовать силы в этой сфере.

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"Нет-нет, в политику не пойду. Во-первых, я не живу на данный момент в Украине. Я могу высказывать свое мнение о теннисе. Но политика – это для меня немножко страшное слово. Я не знаю, что там происходит. В политике нужно иметь очень много лет мудрости, чтобы высказывать свое мнение и не запутать еще больше людей, которые будут это слышать", – сказала Свитолина в интервью gordonua.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Элина Свитолина / Фото: Instagram

Отметим, что ранее в политике побывало множество звезд украинского спорта. В частности, Олег Блохин был депутатом, а Андрей Шевченко – кандидатом в парламентарии.

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Кличко и Шевченко с Усиком в Лондоне / Фото: Instagram

Сейчас мэром Киева является боксер Виталий Кличко, а депутатом Рады – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

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Напомним, Свитолина – бронзовая призерка Олимпиады-2020, за свою карьеру выигравшая 18 турниров WTA и заработавшая свыше 21 миллиона долларов призовых.