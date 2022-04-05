Санкції проти Росії: Медведєва не пустять до Англії на велику подію

Російський тенісист Данило Медведєв може бути відсторонений від участі на Вімблдоні-2022 через воєнну агресію Росії в Україні

Даниил Медведев. . Фото: Reuters/Paul Childs

Воєнна агресія Росії проти України сильно вдарила по спортсменах із РФ. На гравців накладають санкції, а клуби та збірні банять у різних змаганнях.

Винятком є індивідуальний теніс, де росіяни продовжують виступати під нейтральним прапором. Таким чином міг продовжувати свою кар'єру й один із найкращих тенісистів світу Данило Медведєв.

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Втім, цілком імовірно, що на Вімблдоні росіянин не зможе зіграти через вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє The Telegraph. Медведєв може отримати бан від Всеанглійського клубу, який проводить Вімблдон.

Данило Медведєв на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

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Якщо ж порівнювати з іншими тенісними турнірами, то росіянина можуть усунути без загрози судових з'ясувань надалі. Раніше міністр спорту Найджел Гаддлстон заявляв, що для дозволу на гру росіянам потрібно підтвердити, що вони не є прихильниками політики Путіна.

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Нагадаємо, що Вімблдон-2022 відбудеться з 27 червня до 10 липня. Минулого року Медведєв вилетів на стадії 1/8 фіналу від поляка Хуберта Хуркача, а переможцем став Новак Джокович.