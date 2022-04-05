Санкции против России: Медведева не пустят в Англию на крупное событие

Российский теннисист Даниил Медведев может быть отстранен от участия на Уимблдоне-2022 из-за военной агрессии РФ в Украине

Даниил Медведев. Фото: Reuters/Paul Childs

Военная агрессия России против Украины сильно ударила по спортсменам из РФ. На игроков накладываются санкции, а клубы и сборные банятся в разных соревнованиях.

Исключением является индивидуальный теннис, где россияне продолжают выступать под нейтральным флагом. Таким образом мог продолжать свою карьеру и один из лучших теннисистов мира Даниил Медведев.

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Впрочем, вполне вероятно, что на Уимблдоне россиянин не сможет сыграть из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает The Telegraph. Медведев может получить бан от Всеанглийского клуба, который занимается проведением Уимблдона.

Даниил Медведев на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

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Если же сравнивать с другими теннисными турнирами, тут россиянина могут отстранить без угрозы судебных разборок в дальнейшем. При этом ранее министр спорта Найджел Хаддлстон заявлял, что для разрешения на игру россиянам нужно подтвердить, что они не являются сторонниками политики Путина.

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Напомним, что Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля. В прошлом году Медведев вылетел на стадии 1/8 финала от поляка Хуберта Хуркача, а победителем стал Новак Джокович.