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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Російський теніс йде на дно і тягне Білорусь. Офіційне рішення ITF

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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6 травня, 17:34
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Міжнародна федерація тенісу призупинила членство Росії та Білорусі у своїй організації. Збірні відсторонені від змагань
ITF призупинило членство федерацій тенісу Росії та Білорусі
ITF призупинило членство федерацій тенісу Росії та Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Організатори гранд-слему Вімблдон-2022 давно ухвалили рішення про недопуск російських та білоруських спортсменів до статусного турніру. , навколо чого спалахнули пристрасті. Світові тенісні лідери розділилися на два табори, одні підтримували рішення британців, інші були за росіян. У тому числі і Рафаель Надаль, якому миттєво відповів українець Сергій Стаховський .

Данило Медведєв на Олімпіаді-2020
Данило Медведєв на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

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Тепер на боці всієї України й керівництво Міжнародної федерації тенісу. Як повідомляє Федерація тенісу України на своїй сторінці Facebook , сьогодні відбулася екстраординарна конференція ITF, де головним питанням стала ратифікація рішення Ради Директорів щодо припинення членства Росії та Білорусі. Крім цього, вирішувалося питання про усунення збірних цих країн від усіх змагань.

/ Фото: Facebook

Українську сторону представив Виконавчий директор ФТУ Євген Зукін, який також наполягав на індивідуальному усуненні тенісистів.

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Росіян не допустять до Вімблдонського турніру
Росіян не допустять до Вімблдонського турніру / Фото: Колаж: Сьогодні

Після таємного голосування на підтримку виключення федерацій країн-агресорок із ITF проголосували 80% делегатів, решта була проти такого рішення. Таким чином, членство федерацій тенісу Росії та Білорусі призупинено, а збірні не зможуть брати участь у змаганнях під егідою ITF. А ось щодо усунення атлетів, то ці питання обговорюватимуться в майбутньому.

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