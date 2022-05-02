Миттєва реакція. Український тенісист поставив на місце Надаля

Сергій Стаховський поставив декілька цікавих питань легенді світового тенісу після того, як той підтримав росіян

Стаховський чекає на відповіді від Надаля, який підтримав росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Рафаель Надаль достеменно може недорахуватися шанувальників з України. Іспанський тенісист висловив свою підтримку російським спортсменам, та засудив дії організаторів Вімблдону-2022 , які усунули від участі у турнірі росіян та білорусів

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Стаховський у теробороні / Фото: Колаж: Сьогодні

На такі слова титулованого тенісиста Гранд Слемов моментально відреагував Сергій Стаховський, який тривалий час перебував у теробороні Києва, а зараз переведений у запас. Екс-перша ракетка України поставила кілька дуже правильних питань Надалю на своїй сторінці у Instagram . Навряд чи іспанець зможе підібрати реальні відповіді на них:

"Дорогий, Рафаель Надаль. Я хочу, щоб ти відповів на запитання. Що ти думаєш про ситуацію, в якій зараз українські тенісисти? Чи справедливе те, що вони не можуть повернутися додому? Чи справедливо те, що їхніх друзів убивають? Спасибі за твою відповідь", – написав Сергій Стаховський.

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Стаховський зіграв у теніс у Харкові / Фото: Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Стаховський на передовій / Фото: Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Зрозуміло, що світова громадськість повністю не розуміє до кінця всієї реальної ситуації в Україні. Вони не бачили наживо стан спортивної інфраструктури, після окупації та обстрілів українських міст рашистами. На відміну від них, Сергій Стаховський дуже детально знає про те, що відбувається, адже сам особисто відвідував зруйновані спорткомплекси .