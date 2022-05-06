Русский теннис идет ко дну и тянет Беларусь. Официальное решение ITF

Организаторы гранд-слэма Уимблдон-2022 давно приняли решение о недопуске российских и белорусских спортсменов к статусному турниру, вокруг чего разгорелись страсти. Мировые теннисные лидеры разделились на два лагеря, одни поддерживали решение британцев, другие были на стороне россиян. В том числе и Рафаэль Надаль, которому моментально ответил украинец Сергей Стаховский.
Теперь на стороне всей Украины и руководство Международной федерации тенниса. Как сообщает Федерация тенниса Украины на своей странице в Facebook, сегодня состоялась экстраординарная конференция ITF, где главным вопросом стала ратификация решения Совета Директоров о приостановлении членства России и Беларуси. Кроме этого решался вопрос об отстранении сборных этих стран от всех соревнований.
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Украинскую сторону представил Исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин, который также настаивал на индивидуальном отстранении теннисистов.
После тайного голосования в поддержку исключения федерации стран-агрессоров из ITF проголосовали 80% делегатов, остальные были против такого решения. Таким образом, членство федераций тенниса России и Беларуси приостановлены, а сборные не смогут участвовать в соревнованиях под эгидой ITF. А вот на счет отстранения атлетов, то эти вопросы будут обсуждаться в будущем.