Росіянку затримали після матчу в Парижі за звинуваченням в договорняках

26-річну тенісистку Яну Сизикова підозрюють у навмисній здачі матчу на Відкритому чемпіонаті Франції восени 2020 року. Тоді вона вилетіла вже в першому колі

Російська тенісистка Яна Сізікова / Фото: Instagram

Російська тенісистка Яна Сізікова затримана в Парижі, де зараз проходить "Ролан Гаррос-2021". Спортсменку підозрюють в умисній здачі матчу на Відкритому чемпіонаті Франції восени 2020 року.

За даними Le Parisien, Яна була затримана в четвер увечері, коли виходила з сеансу масажу після поразки в матчі парного розряду поточного "Ролан Гаррос". Сизикова в парі з Катериною Александрової програла в першому колі дуету Сторм Сандерс/Айла Томлянович 1:6, 1:6.

Яна Сізікова / Фото: Instagram

Росіянка підозрюється в участі у договірному матчі на парному "Ролан Гаррос" в минулому році. Розслідування почалося ще 1 жовтня 2020-го. Прокуратура перевіряла її матч в парі з Медісон Бренгл. Дует програв парі Патриція Марія Ціг/Христина-Андрія Міту.

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Румунки виграли матч з рахунком 7:6 (10:8), 6:4, проте поліція концентрується на п'ятому геймі другого сету. У ньому Сізікова допустила дві подвійні помилки і програла його під нуль. Тоді як обсяг ставок на перемогу Ціг і Міту саме в цьому геймі був аномально високим за мірками парного тенісу і досягав декількох сотень тисяч євро.

Раніше українського тренера довічно усунули від футболу, він назвав це свавіллям.