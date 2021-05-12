Російський учасник Ліги чемпіонів більше всіх зіграв договірних матчів

"Європейське бюро розслідувань" випустить фільм про договірні матчі в футболі, в них брали участь 15 клубів з Росії, а частіше за всіх грав Краснодар

"Краснодар" після поразки від "Севільї" / Фото: Reuters

Найближчим часом вийде документальний фільм на основі даних сайту Football Leaks, де розкриваються подробиці небувалого за масштабами скандалу з договірними матчами.

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У фільмі також розповідається про те, як китайці через підставні компанії щорічно беруть участь в зборах російських команд на Кіпрі, де призначають своїх суддів на контрольні матчі.

Журналісти з "Європейського бюро розслідувань" діляться схемою, за якою злочинцям вдається уникнути покарання, а експерти говорять про людей, які допомагають китайській групі заробляти гроші на ставках.

Саме вона стояла за небувалим скандалом з договірними матчами у Вірменії влітку 2020 року, після якого понад 50 гравців були довічно усунені, а чемпіонат зупинений.

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Китайці придбали футбольний клуб Єреван і зробили з нього фабрику по організації договірних матчів. Але як виявилося, Єреван був не єдиним постраждалим клубом. Автори вибудовують хронологічний ланцюжок, розповідаючи про аналогічні випадки в Португалії, Чехії, Ірландії, Румунії та Латвії. Як виявилося, в договірних матчах замішані і російські клуби.

"В результаті розслідування було виявлено не менше 32 договірних ігор. У цих матчах брали участь 15 команд з Росії. Найчастіше в таких іграх брав участь футбольний клуб Краснодар. На його рахунку шість матчів" , – заявив журналіст "Європейського бюро розслідувань" Костін Стукан.

Нагадаємо, що Краснодар брав участь в нинішній Лізі чемпіонів, де грав в одній групі з Челсі, який дійшов до фіналу.