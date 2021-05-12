Российский участник Лиги чемпионов больше всех сыграл договорных матчей

"Европейское бюро расследований" выпустит фильм о договорных матчах в футболе, в них принимали участие 15 клубов из России, а чаще всех играл Краснодар

"Краснодар" после поражения от "Севильи" / Фото: Reuters

В ближайшее время выйдет документальный фильм на основе данных сайта Football Leaks, где раскрываются подробности небывалого по масштабам скандала с договорными матчами.

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В фильме также рассказывается о том, как китайцы через подставные компании ежегодно принимают участие в сборах российских команд на Кипре, где назначают своих судей на контрольные матчи.

Журналисты из "Европейского бюро расследований" делятся схемой, по которой преступникам удается избежать наказания, а эксперты говорят о людях, помогающих китайской группе зарабатывать деньги на ставках.

Именно она стояла за небывалым скандалом с договорными матчами в Армении летом 2020 года, после которого более 50 игроков были пожизненно отстранены, а чемпионат остановлен.

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Китайцы приобрели футбольный клуб Ереван и сделали из него фабрику по организации договорных матчей. Но как оказалось, Ереван был не единственным пострадавшим клубом. Авторы выстраивают хронологическую цепочку, рассказывая об аналогичных случаях в Португалии, Чехии, Ирландии, Румынии и Латвии. Как оказалось, в договорных матчах замешаны и российские клубы.

"В результате расследования было обнаружено не менее 32 договорных игр. В этих матчах принимали участие 15 команд из России. Чаще в таких играх участвовал футбольный клуб Краснодар. На его счету шесть матчей", – заявил журналист "Европейского бюро расследований" Костин Стукан.

Напомним, что Краснодар участвовал в нынешней Лиге чемпионов, где играл в одной группе с Челси, который дошел до финала.